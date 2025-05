Intervistato da Sportnet, Roberto Sistici, agente di Milan Skriniar, ha fatto il punto sul futuro dell'ex difensore dell'Inter. "È un grande professionista. È molto educato, come tutta la sua famiglia. A gennaio, nonostante le numerose offerte, abbiamo preso una decisione coraggiosa ma ponderata che ci ha portato a un grande club con grandi persone. Oggi valutiamo questa decisione in modo molto positivo".

"Gioca con regolarità e questa è la cosa più importante. La stagione non è ancora finita, quindi una valutazione completa verrà fatta solo a stagione conclusa, ma credo che sia la società che l'allenatore siano soddisfatti delle prestazioni e della personalità di Milan negli ultimi mesi. E questo non solo dal punto di vista calcistico, ma anche da quello umano. Naturalmente siamo dispiaciuti che non siano stati raggiunti i risultati che il club e i tifosi speravano. Le trattative e le conversazioni si svolgono in modo confidenziale e non credo sia giusto o utile rivelare i club con cui abbiamo parlato".