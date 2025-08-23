"Mourinho ha avuto un ruolo decisivo nel trasferimento al Fenerbahce, con il supporto del presidente del club e l'ottimo lavoro del direttore sportivo Devin Özeck. È stata una decisione ponderata. Il Fenerbahce è un club ben strutturato, con un forte sostegno da parte dei tifosi e un presidente appassionato e ambizioso. Sta iniziando un nuovo progetto pluriennale con l'ambizione di tornare a vincere in Turchia, puntando al contempo a costruire una posizione stabile nelle competizioni europee".

"Il periodo a Parigi rimane un capitolo importante della sua carriera, dove ha vinto due campionati e due coppe, oltre a quelli vinti in Italia con l'Inter. Oggi è in Turchia per rivivere le emozioni della vittoria con la maglia del Fenerbahce. Tra giugno e luglio ho ricevuto ripetute offerte da club italiani, francesi e spagnoli che giocheranno in Champions League la prossima stagione. Vi dico una cosa che pochi sanno. Pochi giorni prima dell'accordo con il Fenerbahce, il Paris St. Germain ha ricevuto un'offerta da un top club del campionato saudita per il trasferimento a titolo definitivo. La dirigenza del PSG mi ha prontamente informato, e questa offerta era ovviamente molto, molto vantaggiosa dal punto di vista finanziario per il club, ma anche per il giocatore. Ma Skriniar l'ha rifiutata e ha scelto il progetto del presidente Ali Koč con il Fenerbahce.