Nicola Zalewski "non racconta le vicende di spogliatoio" della Roma: lo puntualizza all'ANSA il suo agente, l'avvocato Giovanni Ferro della GP Soccer and Management, intervenuto per tutelare e sostenere il giocatore giallorosso, attaccato dai social del tifo. "Con riferimento alle voci circolate nella giornata di ieri secondo le quali Nicola Zalewski avrebbe diffuso a presunti organi di stampa e/o giornalisti notizie ed informazioni riguardanti la formazione e più in generale lo spogliatoio, affermo con assoluta fermezza ed indignazione la sua più totale estraneità a tali fatti", sottolinea Ferro.