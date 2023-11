Ag Jorginho: “Oggi è più difficile segnare un rigore che sbagliarlo. I portieri…”

Ammetterà però che la serie di rigori sbagliati in Nazionale sembra una maledizione…

“I portieri sono migliorati molto negli ultimi anni. E studiano tutti i movimenti dei rigoristi. Oggi è più difficile segnare che sbagliare. E tra dieci anni ogni dieci rigori si farà un gol: tecnologia, studio, nuove tecniche. Non è facile segnare un rigore”.

