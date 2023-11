Rottura del crociato per Gavi: Barcellona infuriato con la Federcalcio spagnola

A creare polemiche sono anche le parole dette ieri da De La Fuente al termine della partita. Qui il problema nasce dal fatto che Gavi, dopo la durissima entrata ai suoi danni da parte del georgiano Lochoshvili è uscito e poi ha avuto l'ok dei medici per rientrare in campo, salvo poi toccarsi il ginocchio al secondo tentativo di controllare un pallone, gridare per il dolore e chiedere il cambio. "L'azione del suo infortunio e quella del fallo ai suoi danni non hanno nulla a che vedere", ha detto De La Fuente, contraddetto dai vari esperti consultati dai media spagnoli. "Per me si è rotto dopo quell'entrata del georgiano", il commento di Luis Ripoll, specialista in traumatologia e consulente della Fifa, intervistato da 'Cadena Ser'.