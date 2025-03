Da giugno Petar Sucic vestirà la maglia dell'Inter. La Dinamo percepirà 14 milioni di euro di compenso fisso, a cui si aggiungeranno 2,5 milioni di euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita. L'agente del giocatore, Ashat Idrizović , ha rilasciato un'intervista al quotidiano russo RB Sport, in cui ha parlato della trattativa.

"Sucić si unirà all'Inter all'inizio di giugno. È un giocatore nuovo, l'Inter lo vuole e lo aspetta, quindi un prestito è impossibile". Alla domanda se Sucić si risparmierà per evitare infortuni prima di partire per l'Inter, Idrizović ha risposto: "È una domanda ridicola. Sučić è un professionista. È appena tornato da un infortunio e darà il 100% in ogni partita".