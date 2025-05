“Il Napoli ha avuto il merito di non aver mai mollato. Anche quando sembrava che l’Inter avesse un vantaggio importante”. Cosi a TuttoMercatoWeb.com Alfredo Aglietti, noto allenatore ed ex calciatore, commenta la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli.

“Il Napoli sembra non trovare pace in panchina. Sembra che vada via anche Conte dopo Spalletti. Ciò porta a non trovare continuità. La rosa del Napoli dice che cedendo Osimhen e Kvara è comunque di grande livello”