Agnelli: “Obiettivi? Arrivare in primavera competitivi per ogni traguardo. Chi pensa…”

Le parole del presidente bianconero nel giorno della conferenza stampa di Massimiliano Allegri

"Nessuna vittoria è mai scontata, vincere costa fatica e lavoro. E come dice Allegri, vincere non è per tutti. Gli obiettivi sono quelli di sempre: arrivare in primavera competitivi per ogni traguardo, e poi giocarcela. Siamo tornati insieme non per amicizia, ma perché Allegri ha la credibilità per scrivere un capitolo nuovo, e crede nel nuovo gruppo dirigente. Non voglio più parlare del passato, ma solo del futuro. Il suo contratto è quadriennale, perché è un segnale di fiducia, ma anche perché alla base c'è una programmazione di medio periodo".