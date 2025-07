Intervenuto a Radioclub91, l’allenatore Andrea Agostinelli ha parlato della corsa Scudetto: "Da quello che sto vedendo Conte non è più integralista come prima: partirà dal 4-3-3 ma avrà il piacere e la fortuna di poter cambiare. Il Napoli è la squadra da battere anche se questo non vuol dire aver già vinto di nuovo. Attacco? Tutto gira attorno a Osimhen, Lucca è un ottimo attaccante anche di prospettiva, ma credo che il Napoli stia cercando qualcosa di più. Sugli esterni se arriva Ndoye insieme a Lang gli azzurri fanno un grande salto di qualità.

Chi darà fastidio al Napoli? Inter e Milan hanno qualcosa in più, ma anche la Juve si sta muovendo bene. Il Napoli può fare bene in Champions? Ma come no, stiamo parlando di una squadra che ha vinto 2 degli ultimi 3 campionati. Anche in Europa può giocarsela fino in fondo il prossimo anno. De Laurentiis? I numeri sono quelli che contano, anche se qualche volta è stato criticato ha dei grandissimi meriti”.