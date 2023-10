Agostinelli: “Inter, Calhanoglu grande intuizione di Inzaghi. Il turco è più completo di Brozovic”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Agostinelli torna sulla vittoria dell'Inter contro il Salisburgo. Il tecnico ha elogiato Simone Inzaghi per aver arretrato Calhanoglu: "Ha sofferto un po' ma è difficile giocare per 95' dominando sempre. Il Salisburgo è ostico, ha vinto di mestiere come fanno le grandi squadre. Calhanoglu? E' merito di Inzaghi averlo trasformato in quel ruolo. Per un trequartista tornare indietro non è semplice".