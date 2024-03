Ho visto qualche faccia più sorridente a Napoli e questa è tanta roba. Non è banale sorridere, vuol dire che la squadra quando scende in campo lo fa divertendosi. Calzona ha lavorato con tutti gli allenatori più importanti del Napoli, ma vorrei aspettare un pò prima di esprimermi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.