Agostinelli: “Scudetto? Inter forte, lotterà col Napoli. L’anno scorso…”

Jesus non è all'altezza di Kim? Ma non è vero, il brasiliano è affidabile, con Spalletti è rinato, è chiaro che il coreano è un difensore a livello mondiale difficilmente eguagliabile, magari il Napoli difenderà più di squadra. In ogni caso non vedo un Napoli incompleto ed anzi sempre forte e la squadra favorita per vincere il titolo: non dimentichiamo che ha vinto l'ultimo scudetto con 16 punti che potevano essere anche di più visto che nelle ultime 3-4 partite era già in vacanza. Il punto interrogativo riguarda la difesa senza Kim ma questo non vuol dire che non sia competitiva. Non farà il vuoto come lo scorso anno ma ha tutte le qualità per lottare, insieme all'Inter, che è forte, e alle altre squadre”.