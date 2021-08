Inter, non solo Agoume: il Brest bussa alla porta anche per Salcedo

L'attaccante classe 2001 è finito nel mirino del club francese, già in contatto con i nerazzurri per il centrocampista

Ultimi giorni di mercato che vedranno l'Inter impegnata in particolar modo sul fronte cessioni: sono diversi i giocatori nerazzurri ancora in cerca di una nuova sistemazione. Tra questi c'è anche Eddie Salcedo, tornato in nerazzurro dal prestito al Verona ma destinato a lasciare nuovamente Milano: secondo Sky Sport l'attaccante classe 2001 sarebbe finito nel mirino del Brest, già interessato a Lucien Agoume.