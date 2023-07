Club italiani su Agoumé ma lui preferisce l’estero: la posizione dell’Inter. E Sensi…

La trattativa per Samardzic è in dirittura d'arrivo tanto che nei prossimi giorni dovrebbe anche arrivare la fumata bianca definitiva. L'Inter, in ogni caso, dovrà sfoltire il centrocampo anche perché Sensi e Agoumé non rientrano più nel progetto tecnico di Inzaghi:

"Occupata la sesta casella del centrocampo nerazzurro, quella di un giovane già pronto per l’Inter, come anticipato nelle scorse settimane, Marotta e Ausilio dovranno poi piazzare quei calciatori che non rientrano nei piani della società. Sensi non tornerà al Monza (Palladino preferisce altre tipologie di calciatori) e per ora non si segnalano interessi concreti su di lui. Agoumè in Italia piace a diverse società, ma ha già chiaramente fatto capire di voler proseguire, anche in prestito, la carriera all’estero", commenta Tuttosport.