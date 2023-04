Agresti: “Milano, DNA da Champions. Inter non sperperare il vantaggio dell’andata”

Il giornalista Stefano Agresti , sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della gara di ritorno di questa sera e del possibile incrocio in semifinale col Milan. L'Inter ha un vantaggio di due gol che non deve sprecare nel match di ritorno di questa sera a San Siro:

Ai nerazzurri - e anche ai rossoneri - resterebbe comunque il rimpianto di avere disputato questo campionato sciagurato, che rischia di escluderli addirittura dalle prime quattro. In Champions ci sono già stati due derby: in semifinale nel 2003, nei quarti due anni più tardi. In entrambe le circostanze ha prevalso il Milan, forse per quel Dna di cui parlavamo. Anche se pure l’Inter ha un feeling speciale con la Coppa dei Campioni, perché l’ha vinta tre volte ed è stata l’ultima squadra italiana a riuscirci, nel 2010. Alla fine, se pesiamo bene tutto, è Milano - tutta Milano - ad avere il Dna da Champions".