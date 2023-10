Agresti: “Inter, per gli ottavi manca poca roba. Ma fa impressione che…”

Il pensiero di Stefano Agresti dopo la vittoria dell’Inter contro il Salisburgo per 2-1. Sulla Gazzetta dello Sport, il giornalista si è così espresso sui nerazzurri e sul Napoli di Rudi Garcia: “Due balzi in avanti. Non decisivi, non ancora almeno: per qualificarsi agli ottavi di Champions, a Inter e Napoli manca ancora qualcosa. Poca roba, per la verità: a Inzaghi sarà sufficiente vincere a Salisburgo per garantirsi la qualificazione; Garcia dovrà battere l’Union Berlino in casa e a quel punto servirà un mezzo miracolo al Braga per scavalcarlo. Ci siamo quasi, insomma. Inter e Napoli avanti a braccetto, con partite in fondo simili: senza essere così convincenti, meno che mai entusiasmanti; con qualche rischio che poteva e doveva essere evitato. Tant’è: gli ottavi sono lì, soprattutto per i nerazzurri. Tra due settimane dovrebbero prenderseli. E potrebbero guardare alla parte finale del 2023 - così intensa, così importante - senza avere l’assillo di dover fare risultato in Champions. Un bel vantaggio, in campionato.