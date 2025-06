Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Stefano Agresti ha fatto un bilancio della stagione dell'Inter partendo dalla sconfitta in finale di Champions. "Una sconfitta per 5-0 in finale di Champions purtroppo rimane nella storia negativa. È un risultato da un certo punto di vista, dal punto di vista sportivo, anche umiliante e non può non incidere".