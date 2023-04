Agresti: “Inter e Milan, nuova linfa dall’Europa. Contro Empoli e Lecce non era scontato”

Il giornalista Stefano Agresti, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha commentato le vittorie di Inter e Milan importanti in ottica Champions. Le squadre di Inzaghi e Pioli non hanno risentito delle fatiche europee, anche grazie al massiccio turnover, e hanno ottenuto due vittorie importanti.

"Sembra quasi che l’Europa abbia trasmesso alle squadre di Milano nuova linfa, nuove energie, nuova sicurezza. I successi contro Lecce e Empoli - determinati da Leao e Lukaku - rappresentano segnali di grande significato nella corsa a un’altra Champions, quella della prossima stagione. Sono risultati che danno fiducia anche alle due società, per le quali arrivare tra le prime quattro della serie A vale sicuramente di più che per gli stessi allenatori: senza la qualificazione alla Coppa dei campioni 2023-24 i conti economici non tornano e i dirigenti devono inventarsi chissà cosa per metterli a posto".

"Lecce e Empoli non sono avversarie irresistibili, direte: perché celebrare con tanta enfasi questi successi? E’ tutto sommato normale, insomma, che Milan e Inter le abbiano battute. Mica vero. I nerazzurri, ad esempio, nelle precedenti cinque partite di campionato non avevamo mai vinto, perdendo addirittura quattro volte (anche contro Spezia, Fiorentina e Monza, oltre che contro la Juve) e strappando un solo punto a Salerno. E anche i rossoneri venivano da un periodo buio. Avversarie di livello medio o basso si erano dunque trasformate in ostacoli insormontabili per Inzaghi e Pioli. Il fatto che stavolta siano arrivati due successi convincenti non va affatto trascurato, proprio adesso che la grande volata per entrare tra le prime quattro della classifica entra nella fase decisiva".