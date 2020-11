Agresti: “Milik? Reale interesse dell’Inter ma accordo difficile per due motivi”

Nel suo intervento per Radio Crc, Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, ha parlato del futuro di Milik. Il polacco è entrato nel mirino dell’Inter anche per il collega. Queste le sue parole: “L’interesse dell’Inter per Milik è reale i nerazzurri hanno bisogno di un attaccante in grado di alternarsi con Lukaku. Tuttavia, credo che sarà difficile trovare un accordo tra le parti, anche perché Milik pretende un ingaggio importante e il Napoli non lo lascerà libero a zero euro a gennaio”.