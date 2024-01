Agresti: “Mou ha perso 4 derby su 6, ora il rinnovo con la Roma si complica”

"Quali conseguenze avrà questa sconfitta sulla Roma e su Mourinho? José ha pescato giustificazioni a piene mani un po’ ovunque, alcune comprensibili (il nuovo infortunio di Dybala ha inciso tantissimo, è davvero l’uomo che trasforma la squadra) e altre abbastanza curiose. Tipo quella sul rigore: «È un penalty dei tempi moderni». Siamo d’accordo, trent’anni fa - e anche dieci - non lo avrebbero concesso, ma questo derby si è giocato adesso, 10 gennaio 2024: perché mai l’arbitro e il Var avrebbero dovuto dare un’interpretazione vintage al fallo di Huijsen? La verità è che la Roma senza Dybala diventa una squadra che non ha un’anima, una fisionomia; va bene che Paulo è un fenomeno, ma sarebbe legittimo aspettarsi molto di più dalla squadra di Mou quando l’argentino non c’è. Questa sconfitta potrebbe rendere più complicato il rinnovo di José: i tifosi lo adorano ma i risultati e il gioco non ci sono. Riuscirà l’amore della gente a far dimenticare gli insuccessi ai Friedkin?"