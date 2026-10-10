Il messaggio di Giovanni Malagò a Francesco Massini, nuovo presidente dell'AIA

Gianni Pampinella
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VIDEO FCIN1908 / Malagò: "Mazzola? Avevo 10 anni, ci ha fatto innamorare del calcio. Grazie"

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Francesco Massini vince al ballottaggio le elezioni dell'AIA ed è il nuovo presidente degli arbitri italiani: il vicepresidente della passata gestione ha ottenuto 461 delle preferenze, battendo Carlo Pacifici al quale sono andate 441 preferenze su 912 votanti. Dalla prima tornata elettorale era rimasto escluso Narciso Pisacreta.

AIA Italy Referee Association Press Conference
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"Si apre una nuova fase, che auspichiamo possa essere caratterizzata da stabilità e da un dialogo costruttivo e costante, in piena sinergia con tutte le componenti della Figc": è il messaggio di Giovanni Malagò a Francesco Massini, nuovo presidente dell'AIA, al quale il commissario della Federcalcio rivolge "i più sinceri auguri di buon lavoro". "Gli arbitri rappresentano un presidio fondamentale di rispetto delle regole - prosegue Malagò - e come tali vanno tutelati, valorizzati e sostenuti nel loro ruolo essenziale per il calcio italiano"

malagò, presidente della figc

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