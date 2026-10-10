VIDEO FCIN1908 / Malagò: "Mazzola? Avevo 10 anni, ci ha fatto innamorare del calcio. Grazie"

Francesco Massini vince al ballottaggio le elezioni dell'AIA ed è il nuovo presidente degli arbitri italiani: il vicepresidente della passata gestione ha ottenuto 461 delle preferenze, battendo Carlo Pacifici al quale sono andate 441 preferenze su 912 votanti. Dalla prima tornata elettorale era rimasto escluso Narciso Pisacreta.

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"Si apre una nuova fase, che auspichiamo possa essere caratterizzata da stabilità e da un dialogo costruttivo e costante, in piena sinergia con tutte le componenti della Figc": è il messaggio di Giovanni Malagò a Francesco Massini, nuovo presidente dell'AIA, al quale il commissario della Federcalcio rivolge "i più sinceri auguri di buon lavoro". "Gli arbitri rappresentano un presidio fondamentale di rispetto delle regole - prosegue Malagò - e come tali vanno tutelati, valorizzati e sostenuti nel loro ruolo essenziale per il calcio italiano"