Intervenuto ai microfoni di TMW e degli altri media presenti al "Festival dello Sport" di Trento, mister Francesco Farioli ha parlato della sua nuova avventura alla guida dell'Ajax. Queste le sue dichiarazioni in merito: "All'Ajax ho trovato un gruppo curioso e disponibile al lavoro, che si è aperto a me e allo staff con tanta voglia di capire e imparare. Le cicatrici dello scorso anno non vanno coperte, ma rappresentano un aiuto e un'indicazione per spingere ancora di più".