Al-Ahli su Calhanoglu? La posizione dell’Inter è chiara. E Hakan…

"Una preoccupazione doppia nei confronti dell’espansione calcistica dell’Arabia Saudita: per il mercato e per i ricavi complessivi della Serie A. È l’allarme che è arrivato dal mondo Inter a margine della convincente vittoria sul Monza al via del campionato". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle parole di Inzaghi in conferenza stampa post Inter-Monza. Il tecnico ha ammesso il timore di perdere qualche giocatore a settembre, quando il mercato italiano chiuderà (1 settembre ore 20) mentre quello arabo resterà ancora aperto per altri sette giorni.

"Dopo la cessione di Brozovic all’Al-Nassr e il rifiuto di Lautaro alle sirene arabe - con qualche contatto per Correa che però preferirebbe restare in Europa e piace al Torino, oltre a qualche club in Inghilterra - adesso tiene banco l’interessamento dell’Al-Ahli per Calhanoglu. La società di Gedda considera il centrocampista turco l’alternativa a Verratti nell’eventualità di una fumata nera per l’italiano del Psg. In casa Inter la partenza dell’ex milanista non viene presa in considerazione. E anche il diretto interessato non è tentato. Ma restano le riflessioni su una novità che ha introdotto una rottura dirompente nel mondo del pallone europeo. Il discorso vale anche dal punto di vista della politica economica", commenta Tuttosport.