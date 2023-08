Bild – Pavard, situazione frustrante: vuole l’addio. Inter disposta a…

Benjamin Pavard vuole lasciare il Bayern Monaco e lo ha anche dimostrato non esultando al gol segnato in amichevole e non rimanendo vicino ai compagni durante i time out. Ha poi anche discusso con un tifoso. La Bild ha fatto il punto della situazione spiegando che il club tedesco ha chiesto a quello nerazzurro 30 mln di euro più bonus. E i nerazzurri sembrano disposti a pagare quanto chiesto ma la società tedesca deve prima trovare un sostituto per liberare il francese.