Simone Inzaghi non si arrende. Per il suo Al-Hilal, essendo praticamente sfumata la pista Osimhen, cerca comunaue un rinforzo di alto livello per l'attacco. La Gazzetta dello Sport rivela quello che potrebbe essere il profilo giusto per accontentare l'ex allenatore dell'Inter:

"Simone Inzaghi potrebbe presto avere in rosa un altro attaccante deluxe come rinforzo per il suo Al Hilal. Dopo l'acquisto di Theo Hernandez, i sauditi sono molto interessati al 25enne svedese Alexander Isak, per il quale in Arabia sarebbero disposti a presentare al Newcastle un'offerta da capogiro. La cifra potrebbe anche superare quota 100 milioni. La Real Sociedad osserva sorniona questo colpo di mercato, essendosi riservata il 10% sulla futura rivendita del giocatore".