Al Khelaifi: “Mbappé? Non è questione di soldi. Al Psg il miglior tecnico e il centro di allenamento”

Kylian Mbappé non ha ancora rinnovato il contratto con il Psg, contratto che scade a giugno. È probabile che l'attaccante la prossima stagione vestirà la maglia del Real Madrid, ma Nasser Al Khelaifi non vuole ancora gettare la spugna. "Non nasconderò che voglio che Kylian rimanga. Il miglior giocatore del mondo è Kylian e il miglior club per lui è il Paris".