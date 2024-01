Al-Qahtani, che attacco a Mancini: “Il coach più codardo che abbia mai visto. Non ha…”

A BeIn Sports, Yasser Al-Qahtani, ex storico giocatore dell'Arabia Saudita, ha criticato duramente il tecnico

A BeIn Sports, Yasser Al-Qahtani , ex storico giocatore dell'Arabia Saudita dall’alto delle sue 108 presenze e dei suoi 42 gol con la maglia dei Falconi Verdi, ha rilasciato pesanti dichiarazioni nei confronti di Roberto Mancini . "È il coach più codardo che abbia mai visto e ha dimostrato di non meritare la panchina dell’Arabia".

"Non ha rispetto dei giocatori e ha un complesso psicologico, perché un leader deve proteggere i suoi uomini invece lui li ha abbandonati». Se l’Arabia non vince la Coppa d’Asia da 28 anni e con Al-Qahtani capitano è riuscita a perdere in finale anche con l’Iraq nel 2007 qualche problema di fondo però c’è".