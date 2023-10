Albania-Rep. Ceca, Ausilio sugli spalti: Asllani manovriero ma senza acuto. E Soucek…

Piero Ausilio era a Tirana per monitorare Asllani ma adocchiare anche Soucek in Albania-Repubblica Ceca: ecco come è andata

"Erano gli osservati speciali, almeno per il ds dell’Inter, Piero Ausilio. Che, come atto finale dei suoi giorni di presenza in Albania, ha visto dalla tribuna dell’Air Albania Stadium di Tirana la sfida tra la squadra di casa e la Repubblica Ceca. Con due profili da seguire a ogni pallone toccato: Asllani nell’Albania, il vice Calha di Inzaghi che potrebbe trovare sempre più minuti da protagonista nelle prossime settimane, e Soucek tra i cechi, possibile obiettivo di mercato per gennaio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al feedback avuto sui due calciatori.