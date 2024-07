«Assolutamente. A parametro zero è un affare incredibile, considerando ciò che ha fatto al Porto negli ultimi 4 anni. Più di novanta gol, reti decisive in Champions, diversi trofei. Approvato».

«Entrambi. Taremi sa adattarsi in ogni situazione. Da prima o da seconda punta, accanto a un 10 o a un 9 puro. Lui e Lautaro, almeno sulla carta, sono una coppia da più di 40 gol in due...».

«L’intelligenza calcistica. Taremi si muove molto, per questo sorprende i difensori. In più, è anche fisico. Non perde un duello e non è facile sradicargli il pallone dai piedi. A questo unisce una grande qualità tecnica in fase di rifinitura che magari non ti aspetti».