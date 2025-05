Intervenuto ai microfoni di Canal+, l'allenatore del Bordeaux, Bruno Irles, ha analizzato lo stile di gioco dell'Inter di Simone Inzaghi. "Quando parliamo di questa squadra diciamo che parliamo del tipico gioco italiano, difende bene, lancia la palla in avanti ed è pragmatica e soprattutto funziona. Questa Inter pressa, si impegna, e se non funziona, tutti rientrano. Combattono, sono felici di difendere come cani, come se avessero segnato un gol".