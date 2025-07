Aurelio De Laurentiis lancia l'allarme. Intervenuto dal palco del "Giffoni Film Festival" il presidente del Napoli ha parlato così del sistema calcio in forte difficoltà: "Saremo competitivi ai massimi livelli. Il problema del Napoli è che siamo immersi in un sistema fallimentare. Dobbiamo prendere decisioni, altrimenti tra due, tre anni il calcio scompare.

Abbiamo una Serie B fallimentare, una Serie A che non riesce a ridursi. Tutti i costi sono arrivati alle stelle, come per le squadre femminili. Chi sta dietro al calcio, istituzionalmente parlando, sembra quasi che faccia la guerra al calcio, pur di non farlo progredire e crescere. I politici credono che noi siamo miliardari, quando il 90% dei club è pieno di debiti".