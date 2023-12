Allegri è l’allenatore del mese di novembre, De Siervo: “Un grande maestro”

E' l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, il 'Coach of the month' di novembre della Serie A

E' l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, il 'Coach of the month' di novembre della Serie A. La consegna del trofeo, informa la Lega serie A, avverrà nel pre-partita di Juventus-Napoli, in programma venerdì prossimo alle 20.45.