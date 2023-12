CorSera – Inter risponde in pieno all’identikit della Grande Favorita. C’è una frase di Allegri…

"L’Inter sembra avere margini di crescita ancora da esplorare, utili per non abbassare il ritmo, tenendo conto che tra fine gennaio e inizio febbraio vivrà giorni molto caldi: prima il viaggio in Arabia per l’inedita finale a 4 di Supercoppa (21-25 gennaio) poi, grazie al calendario asimmetrico, subito il ritorno con la Juve a San Siro (4 febbraio), non lontano dagli ottavi di Champions. Per provare a staccare i bianconeri — che poi avranno di nuovo il vantaggio di non giocare le coppe europee — l’Inter deve essere pressoché perfetta".