Allegri: “Bilancio italiane positivo. Inglesi, Real, Psg e Bayern livello superiore”

Il tecnico della Juve Allegri ha parlato a Sky Sport prima della sfida di questa sera contro il Malmoe per dire la sua su Inter e Milan

"Fino a ieri sera le squadre italiane in Europa erano alla pari con le altre. Ieri il Milan perde col Liverpool che con le inglese, il Real e il Bayern sono le più forti. Speriamo Atalanta vinca per approdare agli ottavi, Juve e Inter ci sono già. Non si può passare da tutto risolto a tutto da da buttare. Il bilancio è positivo, c'è un percorso di crescita, inglesi, Bayern, Real, sono a un livello superiore.