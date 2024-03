"I numeri dicono che stiamo facendo male in questo periodo ma ci vuole molta calma. Fortunatamente abbiamo dei punti di vantaggio sulla quinta, dobbiamo continuare a lavorare per centrare e dobbiamo centrarlo e lo centreremo l'obiettivo della Champions anche se fosse all'ultima giornata. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, abbiamo sbagliato tecnicamente ma non era facile. Questo è un momento non facile, dobbiamo superarlo. Dispiace aver perso per gli ultimi secondi, dobbiamo alzare la testa. Non è che siamo diventati brocchi tutti insieme, in questo momento ci stanno andando un po' male le cose. Siamo dispiaciuti e amareggiati, dobbiamo riprendere il cammino. Abbiamo lasciato tanti punti per strada, stiamo lavorando con voglia e intensità, il gruppo è straordinario, ci mettono sempre l'impegno, devono essere orgogliosi di questa prestazione. Martedì in Coppa Italia le cose cambieranno. Tracollo dopo il KO con l'Inter? Nel calcio ci sono episodi che girano a favore e altri contro, bisogna stare in silenzio e lavorare"