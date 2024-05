"Sceglierò la miglior formazione possibile per affrontare la Salernitana: andranno in campo i migliori, sperando che siano quelli giusti, e poi penseremo all'Atalanta": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde alla vigilia della sfida contro i campani sulle possibilità di turnover.

"Abbiamo fuori De Sciglio, Danilo e Alex Sandro, due su tre potrebbero recuperare per la finale di mercoledì - aggiunge l'allenatore - e devo ancora valutare Chiesa e Yildiz: sono un po' acciaccati per via di qualche virus, il turco aveva perso diversi chili e Federico era mezzo e mezzo e domattina vedrò come stanno".