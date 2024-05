Sesto gol in campionato per l'ex Sassuolo, che ha aperto le marcature nel successo per 0-5 contro il Frosinone

Era dai tempi di Candreva, ricorda La Gazzetta dello Sport, che un centrocampista italiano non segnava così tanto in Serie A: "Prima di Davide Frattesi (sei gol in questo campionato), l'ultimo centrocampista italiano capace di segnare più di cinque reti in Serie A nella sua stagione d'esordio con la maglia dell'Inter era stato Antonio Candreva nella stagione 2016-17 (sei reti anche in quel caso). Frattesi può quindi migliorare".