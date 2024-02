Cosa deve mettere in più la Juve dell'Inter per vincere?

"La voglia e la convinzione di fare risultato, a fine partita vedremo chi sarà stato più bravo. Dobbiamo fare una bella prestazione, per noi è un test importante. Domani è una partita bella da giocare, ma saranno decisivi i punti che faremo da ora fino a fine campionato per il raggiungimento del nostro obiettivo"

Come la gestiscono i giovani una partita del genere?

"I vecchi sono abbastanza giovani, la squadra è serena e ha lavorato bene. La partita è bella, difficile, loro sono primi e noi secondi. Non è che domani finisce il campionato, ci sono tantissime partite. Decisivi sono i punti che faremo da oggi alla fine del campionato. Non è uno snodo decisivo per il campionato, con i 3 punti, se fai 2 pareggi e l'altra squadra vince, ruba 4 punti in una settimana. Il nostro obiettivo è la Champions, quando ci sono queste partite il bello è che tutti parlano e dicono, i ragazzi vanno in campo sereni e si devono divertire"

Più importante vincere o non perdere? Un giocatore dell'Inter che le piace?

"Mi sta meravigliando Thuram. Noi andiamo per fare un risultato positivo, poi vediamo alla fine della partita".

Chi ha più da perdere domani?

"Quando giochiamo siamo 0-0 e abbiamo sempre da perdere. A me quando dicono che non hai niente da perdere fa girare le scatole, quando si gioca hai sempre da perdere".

Pensa che l'Inter sia preoccupata di voi? Le polemiche arbitrali vi condizionano?

"Noi abbiamo grande rispetto dell'Inter perché è la squadra più forte del campionato e favorita per lo scudetto. Noi non dobbiamo farci distrarre dalle chiacchiere esterne. Noi dobbiamo giocare le partite, rendere al meglio e cercare di fare risultato".

In caso di vittoria dell'Inter discorso scudetto chiuso?

"Mancano ancora tante partite, il calcio è pieno di imprevisti. Bisogna avere equilibrio, la cosa più difficile è gestire i momenti di difficoltà che ci sono nell'arco della stagione".

È orientato ad avere un occhio di riguardo per il play avversario?

"No oggi faremo l'ultimo allenamento e domani decideremo come bisogna comportarsi in campo. Una cosa da fare è correre tanto".

Si aspetta una gara simile a quella dell'andata?

"L'andata fu una partita molto equilibrata con molto rispetto, domani credo che sarà una partita molto diversa".

Fonte: TMW

