Allegri: “Ecco qual è la quota scudetto ora! Mio futuro? Non sono stanco e…”

In conferenza alla vigilia della sfida col Genoa, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche della corsa scudetto. ”La quota scudetto è invariata, 90/92 più facile che 86. Quota Champions al momento è 72. Mio futuro? Non sono assolutamente stanco e non ho fatto il dirigente, la Juve ha sempre avuto e ha grandi dirigenti. La base solida è la società per ottenere risultati. Scudetto o non scudetto? Stiamo facendo un percorso di crescita, poi contano i risultati. L'obiettivo principale è tornare a giocare la Champions, lo ricordo e ripeto”.