Allegri: “Successo importante su un campo difficile. Frosinone stagione magica”

Una vittoria pesante per la Juventus, che riscatta subito il mezzo passo falso di Genoa. "Sono contento per aver toccato quota 40 come ci eravamo prefissati - dice Massimiliano Allegri - Abbiamo già 2 punti in più rispetto al giro di boa dell'anno scorso e mancano ancora 2 gare. E' un successo importante su un campo difficile, dove solo il Napoli aveva conquistato i tre punti, alla prima giornata. Inoltre il Frosinone sta disputando una stagione magica e quindi sono partite sempre complicate".