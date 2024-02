"Abbiamo preso due gol evitabili, bisogna riprendere a difendere in modo diverso. Abbiamo preso 6 gol nel primo tempo nelle ultime 7 partite, alcuni con troppa facilità. Ci sono momenti così, dobbiamo cercare di invertire il trend. Sono tre punti pesanti per la corsa Champions, ci togliamo poi da queste 4 partite in cui abbiamo fatto solo 2 punti. Nel primo tempo abbiamo giocato male e difeso male, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Le partite durano 90', è importante avere la capacità di non subire gol. Vlahovic è cresciuto, tempo fa era nervoso e cercava il gol. Ora l'ha ritrovato ed è un giocatore importante. Futuro? Con la società stiamo lavorando bene, siamo in sintonia. Bisogna pensare al futuro e al presente, non abbiamo ancora raggiunto la Champions. Ho un contratto fino al 2025, sono dieci anni alla Juve e ne sono orgoglioso. Sono felice di essere alla Juventus, tornare in Champions è un valore tecnico ed economico per la società"