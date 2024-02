"Una vittoria che pesa tanto, questi momenti possono capitare e in un attimo ti ci ritrovi dentro. Fai 5 mesi alla grande e in 15 giorni rovini o rischi di mettere a repentaglio tutto. Siamo stati fortunati a portarla a casa, deve essere un punto di partenza. In difesa forse abbiamo perso un po' di coesione, dobbiamo ritrovarla perché quando ci mettiamo in testa di difendere tutti insieme è dura farci gol. Dobbiamo ricordarci di quello che abbiamo fatto, se ce l'abbiamo fatta in 5 mesi possiamo ancora farlo"