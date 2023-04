Allegri: “La Lazio ci ha superati, puntiamo a tornare al secondo posto. Szczesny è sereno”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo

"Vogliamo tornare a vincere: nella classifica di campo la Lazio ci ha superati, puntiamo a tornare al secondo posto". Questo l'obiettivo della Juventus per il tecnico Massimiliano Allegri .

"Gli obiettivi - aggiunge l'allenatore - che abbiamo sono chiari, tra questi vogliamo migliorare la classifica dello scorso anno e per il momento lo abbiamo fatto, anche se ci sono ancora 27 punti a disposizione: il Sassuolo è una squadra tosta, cercheremo di fare punti".

"Se è sereno e tranquillo può venire in panchina, così avrà modo di recuperare": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dà aggiornamenti sulle condizioni di Szczesny dopo le palpitazioni accusate durante la sfida contro lo Sporting Lisbona. Poi i complimenti dell'allenatore per l'estremo difensore di riserva: "Perin è in forma e sta bene, è diventato un portiere importante e ha fatto grandi miglioramenti. Sono contento di lui".