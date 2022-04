Allegri: “Col Sassuolo sarà difficile. Campionato ancora lungo. La finale di Coppa Italia…”

Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo

Alla vigilia della gara contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: "Domani sarà difficile, perché il Sassuolo è una squadra tecnica, in ottima posizione di classifica e arriva da una sconfitta. Servirà una partita seria, di tecnica, altrimenti rischiamo di uscire con le ossa rotte. Avere raggiunto la Finale di Coppa Italia ci permette di lottare per un trofeo, ed è un obiettivo. In campionato è ancora lunga, ci sono scontri diretti e punti in palio. Valuteremo la stagione alla fine, con la società parliamo quotidianamente".