Allegri ha il telefono acceso. “Addio a Conte? La telefonata dell’Inter arriverebbe…”

L’Inter attende il fatidico incontro con Antonio Conte per decidere cosa sarà della panchina, tutelandosi però in caso di separazione con l’attuale tecnico. E Massimiliano Allegri è già allertato, come riporta anche Il Giorno: “Sullo sfondo della vicenda, Massimiliano Allegri attende insieme ai suoi collaboratori. Ha il telefono acceso, in caso di divorzio tra l’Inter e Conte la prima telefonata da Marotta arriverebbe a lui a strettissimo giro di posta, perché con la Serie A in programma già dal 19 settembre la preparazione dovrà cominciare nei primi giorni del prossimo mese. Tempo da perdere, con questi presupposti, ce n’è anche meno del solito”.