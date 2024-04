Intervenuto ai microfoni di TvPlay, José Altafini ha commentato lo straordinario campionato dell'Inter . I nerazzurri volano verso la seconda stella dopo aver accumulato un vantaggio di 14 punti dal Milan secondo. "L’Inter vince da sola, non ha rivali e ha meritato di vincere il campionato".

"E’ una squadra che comunque mi piace tanto ed è forte, anche il Milan ha fatto bene anche se non ha vinto nulla. La Juventus? Non penso niente, non voglio commentare questi momenti difficili che sta attraversando”.