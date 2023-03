Altobelli: “Lukaku? Conte lo spremeva. Futuro? Lo metterei alla prova: da qui…”

Perché il Lukaku dell’Inter non è lo stesso che vediamo con il Belgio? O quello di due anni fa?

"Ho un mio pensiero: Romelu pesa oltre 100 kg. Ha bisogno di essere allenato in maniera particolare, non può seguire lo stesso percorso di Lautaro, ad esempio. Conte lo spremeva fino a tirarne fuori il massimo, oggi probabilmente non è così".