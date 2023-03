Retegui, Inter in pole: “Ausilio e Baccin hanno incontrato il padre a Buenos Aires e…”

La convocazione in Nazionale e il gol all'esordio, nonostante la sconfitta contro l'Inghilterra, ha acceso i riflettori su Mateo Retegui, attaccante classe 1999 del Tigre in prestito dal Boca Juniors, seguito da tanti club italiani e non solo. A confermarlo è Tuttosport che riporta le parole di Sergio Massa, ministro dell'Economia della Republica Argentina con origini italiane. Massa ha dichiarato che sono già arrivate cinque offerte per Retegui , quattro delle quali dall'Europa.

Il Tigre ha la possibilità di riscattare Retegui a fronte di una spesa di 2,4 mln di dollari entro il 30 giugno per poi avere il 50% del cartellino, con l'altra metà che resta del Boca Juniors come futura rivendita del calciatore. I club europei interessati - riporta Tuttosport - sono Milan, Atalanta, Atletico Madrid e Inter. Inter che è tra le favorite: "Nel tardo pomeriggio di ieri ha parlato in via ufficiosa anche Ezequiel Melaraña, presidente del Tigre, dopo che nei giorni scorsi erano circolate voci secondo cui Javier Zanetti, vicepresidente del club nerazzurro, avrebbe smentito l’interesse del club per il rossoazzurro di San Fernando. Una bomba de humo, una fake news: i nerazzurri sono in corsa, eccome, con Dario Baccin, braccio destro del ds Piero Ausilio, che ha già intavolato i primi discorsi con il Tigre", commenta Tuttosport.