Altobelli: “Lukaku ha mancato di rispetto a tifosi e club, si è bruciato. Non si può…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Spillo Altobelli ha detto la sua sulla vicenda Lukaku . L'ex nerazzurro non è molto tenero nei confronti del belga che ancora una volta ha tradito la fiducia dell'Inter. "Per me è un no. Lukaku non si è comportato bene. Ognuno nella vita può fare quello che vuole, prendere le strade che preferisce. Il punto è che lui parlava con altre squadre mentre confermava la sua promessa d'amore all'Inter. Ha mancato di rispetto ai tifosi, oltre che ai compagni di squadra e alla dirigenza, a cui invece deve moltissimo".

"Romelu si è bruciato, ha sbagliato tutto: non è un rapporto recuperabile, non c'è un modo per ricomporre la frattura. È un tradimento vero e proprio nei confronti del club che lo ha voluto in Italia ai tempi di Conte e poi l'ha ripreso dal Chelsea su sua espressa richiesta perché stava male. Non si può far finta di niente, adesso è finito all'angolo. Chissà se riuscirà ad andare alla Juventus. Ma non si torna indietro adesso, caro Romelu. Come dice quel proverbio? Chi è causa del suo male pianga sé stesso. Proprio vero, i proverbi non sbagliano mai".