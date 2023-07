Trubin, solo Inter: rifiutati tutti i club interessati. Fiducia resta elevata. Ieri…

Inter e Bayern lavorano per completare l'affare Sommer, una volta chiusa l'operazione per il portiere svizzero, poi il club nerazzurro riprenderà in mano il faldone Trubin. C’è distanza con lo Shakhtar sulla valutazione del cartellino: l’Inter non vuole andare oltre i 10 milioni di euro, gli ucraini vogliono almeno il doppio.